Вашингтон, 24 июня, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнаружило в атмосфере Марса высокое содержание метана, говорится на сайте организации.

Марс

Отмечается, что марсоход Curiosity зафиксировал в атмосфере красной планеты около 21 миллиардной доли метана.

«Это означает, что если взять объем воздуха на Марсе, то одну миллиардную его часть объема будет составлять метан», — говорится в сообщении.

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В управлении напомнили, что на Земле важным источником метана является жизнь микроорганизмов, однако этот газ может появляться при взаимодействии между камнями и водой.

Как сообщало ИА REGNUM, после успешной посадки в 2012 году марсохода Curiosity на экваторе Марса руководство NASA заявило о планах отправить на красную планету в феврале 2021 года ещё один марсоход, который будет оснащен дроном-вертолётом, для поиска следов жизни на марсианской поверхности.

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