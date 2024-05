Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Режиссёры Лана и Лилли Вачовски снимут новый фильм «Матрица». Об этом 23 июня сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Матрица

Согласно сообщениям инсайдеров, новая картина будет приквелом, в котором роль молодого Морфеуса исполнит Майкл Бакари Джордан. О сюжете пока ничего не известно, однако издание предполагает: он расскажет о том, как появилась матрица и как Морфеус стал членом отряда сопротивления.

Напомним, первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году, главные роли в ней исполнили Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн и Кэрри-Энн Мосс. При бюджете $64 млн картина собрала в мировом прокате более $463 млн.