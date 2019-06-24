Горно-Алтайск, 24 июня, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Республика Алтай лишилась удивительного каменного изваяния, созданного более пятнадцати веков назад. Как сообщает Sib-okrug.ru, статуя воина была найдена группой геологов всего в нескольких километрах от границы с Китаем и Монголией ещё в 70-х годах XIX века (исследователей привлёк необычный цвет камня, когда стали его откапывать, то выяснили, что это — перевернутое вверх ногами каменное изваяние).

Sib-okrug.ru Так выглядела алтайская «каменная баба», которую вывезли в США

Учёных поразила не только живость черт каменного воина, но и его удивительная сохранность. Позднее находку исследовал алтайский геолог Юрий Никифиров с коллегами, отправив данные и фотографии новосибирским учёным. Новый виток история получила после того, как скульптуру на вездеходе вывезли в Новосибирск. В музее Мир камня Республики Алтай отмечают, что из Сибири каменного воина отправили в США на выставку научных достижений, после которой он ещё почти год путешествовал по штатам.

« Последним местом ее выставки стал известный выставочный зал Мэдисон-сквер-гарден, откуда изваяние уже не вернулось. А в официальных бумагах было сказано, что экспонат был поврежден при перевозке и его возвращение не представляется возможным. И это при том, что при высоте около 110 см каменная статуя воина весила около 400 килограммов», — отмечает в своей заметке алтайский журналист Алексей Тырышкин.

По его данным, Российской академии наук была выплачена страховая сумма — в размере 1500 долларов, хотя, по мнению ученых, этот древнейший экспонат стоил полтора миллиона долларов. О том, что в действительности стало с этой древней каменной статуей, доподлинно неизвестно.