Алтайская «каменная баба» уехала в США и не вернулась
Горно-Алтайск, 24 июня, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Республика Алтай лишилась удивительного каменного изваяния, созданного более пятнадцати веков назад. Как сообщает Sib-okrug.ru, статуя воина была найдена группой геологов всего в нескольких километрах от границы с Китаем и Монголией ещё в 70-х годах XIX века (исследователей привлёк необычный цвет камня, когда стали его откапывать, то выяснили, что это — перевернутое вверх ногами каменное изваяние).
Учёных поразила не только живость черт каменного воина, но и его удивительная сохранность. Позднее находку исследовал алтайский геолог Юрий Никифиров с коллегами, отправив данные и фотографии новосибирским учёным. Новый виток история получила после того, как скульптуру на вездеходе вывезли в Новосибирск. В музее Мир камня Республики Алтай отмечают, что из Сибири каменного воина отправили в США на выставку научных достижений, после которой он ещё почти год путешествовал по штатам.
По его данным, Российской академии наук была выплачена страховая сумма — в размере 1500 долларов, хотя, по мнению ученых, этот древнейший экспонат стоил полтора миллиона долларов. О том, что в действительности стало с этой древней каменной статуей, доподлинно неизвестно.