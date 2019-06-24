Москва, 24 июня, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Около половины российских граждан — 48% — не одобряют возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочий. 1912

Положительно восприняли идею о сокращении рабочей недели 29% опрошенных, еще 17% ответили, что им всё равно, а 6% респондентов затруднились с ответом.

Сторонников четырехдневной рабочей недели больше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36%), а также других городов с миллионным населением (34%). Инициатива также популярна среди жителей РФ в возрасте от 25 до 34 лет (39%).

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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечает, что перспектива перехода на четыре рабочих дня в неделю скорее пугает, чем привлекает жителей РФ. Граждане опасаются сокращения доходов. Те, кого идея привлекает, рассчитывают использовать освободившееся время на отдых и частную жизнь.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13 июня 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном переходе к четырехдневной рабочей неделе заявил 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве, он назвал такой график вероятной «основой социально-трудового контракта» в будущем.

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