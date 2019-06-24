Анкара, 24 июня, 2019, 07:25 — ИА Регнум. По данным Центральной избирательной комиссии Турции, на выборах мэра в городе Стамбул побеждает оппозиционный кандидат. Об этом 24 июня сообщает Kurdistan.ru.

Босфорский мост. Стамбул

По предварительным данным, кандидат от Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набирает 53,6% голосов избирателей, в то время как представитель Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым — 45,4%.

Йылдырым уже признал свое поражение и пожелал Имамоглу успешной работы в должности градоначальника.

Напомним, выборы мэра Стамбула проводились повторно, так как прежние результаты были оспорены правящей партией. Несмотря на это, новые выборы вновь показали преимущество оппозиционного кандидата.