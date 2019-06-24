США готовы к диалогу с КНДР, Япония — с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Япония планирует разрешить импорт куриного мяса из России;
- Обозначены условия транзита российского газа через Украину;
- В России скептически отнеслись к планам по замене туристов в Грузии;
- В США надеются на возобновление диалога с КНДР;
- Рейтинг самых гостеприимных стран мира.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1619.