Стокгольм, 24 июня, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Спортсменка из Казахстана Анна Данилина выиграла международный теннисный турнир ITF Sweden 03A в Швеции, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Теннис

Казахстанская теннисистка выступала в паре с Эмили Арбутнотт из Великобритании. В финальной встрече соперницами Данилиной и Арбутнотт стали Анастасия Комардина из России и Лина Гьорчески из Македонии. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2 (10:4) пары Данилина/Арбутнотт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−16 июня в Чимкенте прошел международный турнир по теннису, в котором приняли участие около 100 человек из 25 стран мира. Победителем турнира стал Андре Мартин из Словакии.