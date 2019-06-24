«Бедствие настоящее»: в деревне Татарии массово гибнут пчёлы
Высокогорский район, Татарстан, 24 июня, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Пчеловоды ещё одного населённого пункта Татарии пожаловались на массовую гибель пчёл, в качестве причин называя обработку ближайших полей сильными химпрепаратами. О ЧП рассказал один из пострадавших — житель деревни Средний Алат Высокогорского района.
В комментариях изданию «Бизнес-онлайн» фермер уточнил, что за неделю он лишился 30 ульев.
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Напомним, ранее в адрес Минсельхоза РФ пчеловоды страны написали открытое обращение с просьбой спасти насекомых от массовой гибели, к которой приводят обработки пестицидами. В обращении говорилось, что проблема актуальна в этом году как минимум для десяти регионов, в их числе Нижегородская, Саратовская, Пензенская, Курская, Ростовская, Воронежская, Ульяновская области, Мордовия и другие. В них были зарегистрированы случаи массовой гибели пчёл. Авторы обращения отметили, что происходит экологическое бедствие и попросили «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл».
В Татарии также не первый случай массовой гибели этих насекомых. Ранее в сообществе пчеловодов в соцсетях жители деревне Кашка Тетюшского района сообщили, что 17 июня погибло свыше 500 пчелосемей, назвав причиной опыление рапса ядохимикатами в дневное время.
В соцсетях идёт активное обсуждение проблемы:
Минсельхоз Татарии официально не комментировал эти происшествия с массовой гибелью пчёл, а на совещаниях в Казанском кремле глава ведомства Марат Ахметов данному вопросу в июне не уделял внимания ни разу.