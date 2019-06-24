Челябинск, 24 июня, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку. Об этом сообщают местные СМИ.

Cheladmin.ru Владимир Елистратов

По данным ЕАН, отставка уже состоялась. Мэр написал заявление, которое принял врио губернатора Алексей Текслер.

Впрочем, в мэрии города заявили журналистам о том, что никакой информации об отставке мэра у них нет. Если она появится, её пообещали оперативно довести до общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Елистратов возглавил город в ноябре 2018 года. До конца февраля он был в статусе врио.

19 марта власть в регионе сменилась. Вместо Бориса Дубровского врио губернатора стал Алексей Текслер. Несколько представителей старой команды уже оставили свои должности.