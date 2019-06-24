Спор о цене на дизтопливо закончился победой муниципального перевозчика
Нижний Новгород, 24 июня, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск муниципального предприятия «Нижегородпассажиратотранс», обязав поставщика дизельного топлива — ООО «Нефтьсервис-НН» выплатить свыше 17,4 млн рублей. Эта сумма — стоимость поставленного топлива, которое «подорожало» для автоперевозчика уже после того, как контракт был согласован властями и без уведомления последних, что привело к увеличению расходов бюджета. Сам поставщик ссылался на то, что ошибся с цифрами, когда указывал 32 рубля за литр, но эти доводы суд не убедили. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, несколько лет муниципальное предприятие «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ), работающее с 1939 года, находится в сложном финансовом состоянии, накапливая долги, которые в 2018 году превышали 1,14 млрд рублей. Перевозчик ежемесячно перевозит 8 млн пассажиров, но выйти на прибыльность пока не смог, потребовалась помощь бюджета. Также по иску мэрии в конце декабря 2018 года судом было признано недействительным дополнительное соглашение от 31 декабря 2016 года, заключённое между поставщиком топлива — ООО «Нефтьсервис-НН» и муниципальным предприятием. По нему поставщик предложил изменить стоимость цены литра топлива с 32 до 36 рублей, объяснив, что в первоначальном документе была ошибка. Мэрию, как учредителя НПАТ, такой расклад не устроил, ведь дополнительное соглашение было заключено без ведома мэрии, приведя к допрасходам бюджета на 17,4 млн рублей.
Администрация города согласовала цену в 32 рубля за литр топлива, что было закреплено в постановлении. Спустя сутки после этого ООО «Нефтьсервис-НН» «обратилось к руководителю МП «НПАТ» с просьбой пересмотреть условия договора №187
В итоге суд признал допсоглашение недействительным, а муниципальное предприятие обратилось с отдельным иском о применении последствий в виде возврата 17 446 350 рублей.
Исполнительные листы будут выданы истцу после вступления решения в законную силу, которое ещё может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.