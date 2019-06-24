Нижний Новгород, 24 июня, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск муниципального предприятия «Нижегородпассажиратотранс», обязав поставщика дизельного топлива — ООО «Нефтьсервис-НН» выплатить свыше 17,4 млн рублей. Эта сумма — стоимость поставленного топлива, которое «подорожало» для автоперевозчика уже после того, как контракт был согласован властями и без уведомления последних, что привело к увеличению расходов бюджета. Сам поставщик ссылался на то, что ошибся с цифрами, когда указывал 32 рубля за литр, но эти доводы суд не убедили. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

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Напомним, несколько лет муниципальное предприятие «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ), работающее с 1939 года, находится в сложном финансовом состоянии, накапливая долги, которые в 2018 году превышали 1,14 млрд рублей. Перевозчик ежемесячно перевозит 8 млн пассажиров, но выйти на прибыльность пока не смог, потребовалась помощь бюджета. Также по иску мэрии в конце декабря 2018 года судом было признано недействительным дополнительное соглашение от 31 декабря 2016 года, заключённое между поставщиком топлива — ООО «Нефтьсервис-НН» и муниципальным предприятием. По нему поставщик предложил изменить стоимость цены литра топлива с 32 до 36 рублей, объяснив, что в первоначальном документе была ошибка. Мэрию, как учредителя НПАТ, такой расклад не устроил, ведь дополнительное соглашение было заключено без ведома мэрии, приведя к допрасходам бюджета на 17,4 млн рублей.

Администрация города согласовала цену в 32 рубля за литр топлива, что было закреплено в постановлении. Спустя сутки после этого ООО «Нефтьсервис-НН» «обратилось к руководителю МП «НПАТ» с просьбой пересмотреть условия договора №187 от 30.12.2016 года, изменив условия по отсрочке платежа до 5 рабочих дней с момента поставки и установив цену на дизельное топливо в размере 36 руб. за 1 литр», объяснив её собственным тяжёлым финансовым положением, растущими долгами перед поставщиками и многократным увеличением оптовых цен на дизтопливо. Допсоглашение было подписано, цена выросла.

от 30.12.2016 года с учётом дополнительного соглашения от 31.12.2016 года производилась поставщику за счет субсидии, предоставленной МП «НПАТ по договору № 3 от 25.01.2017 года», — говорилось в материалах одного из исков. «Приобретение топлива по цене 36 руб. за литр повлекло увеличение расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 17 446 350 руб. 40 коп. Оплата топлива по договору поставки № 187года с учётом дополнительного соглашениягода производилась поставщику за счет субсидии, предоставленной МП «НПАТ по договору № 3года», — говорилось в материалах одного из исков.

В итоге суд признал допсоглашение недействительным, а муниципальное предприятие обратилось с отдельным иском о применении последствий в виде возврата 17 446 350 рублей.

Исполнительные листы будут выданы истцу после вступления решения в законную силу, которое ещё может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.