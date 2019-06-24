Хабаровск, 24 июня, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Пилоты гражданской авиации России, лишенные Росавиацией права на труд, обратились в Верховный суд. Лётчики пытаются восстановить свои документы на право осуществлять полёты, то есть — право на труд. В ВС РФ уже поступили 17 исков от пилотов, пострадавших от действий Росавиации. Всего же, за последние два года, ведомство аннулировало 550 пилотских удостоверений, ранее Росавиацией же и выданные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

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За последние два года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало 550 свидетельств коммерческих пилотов. Лётчики, среди которых очень много высококвалифицированных специалистов, остались без работы и права на труд, так как без пилотского свидетельства авиакомпания не имеет права допускать лётчика к работе.

Сегодня пилоты, не добившись восстановления своих прав ни в одной из инстанций, пошли в Верховный суд. 17 исков уже поступили в высшую судебную инстанцию России.

«Аннулирование свидетельства производится во внесудебном порядке, со ссылкой на абзац 3 п. 8 Постановления правительства РФ №670 от 06.08. 2013 года. Все 550 свидетельств пилотов аннулированы с одной и той же формулировкой: «За предоставление недостоверных сведений». Для того чтобы защитить права и интересы пилотов Российской Федерации, адвокатами Адвокатского бюро «Атторнейс Групп» подготовлено исковое заявление от имени 17 пилотов, пострадавших от действий Росавиации», — рассказал адвокат летчиков, партнёр «Атторнейс Групп» Антон Миролевич.

В исковом заявлении пострадавшие просят признать абзац 3 п. 8 Постановления правительства РФ №670 не действующим.

Антон Миролевич «Признание данного пункта недействующим значительно затруднит злоупотребления Росавиации по отношению к лётному составу российских авиакомпаний. Действия Росавиации носят незаконный характер, как в части мотивировки на предоставление недостоверных сведений (все сведения, предоставляемые пилотами, как правило, носят достоверный характер и соответствуют действительности), так и в части аннулирования свидетельств. Подобные действия федерального агентства напрямую противоречат ст. 8 Воздушного кодекса РФ, а также Положению «О Росавиации», из которого право на аннулирование свидетельств было исключено еще в 2013 году».

Адвокаты российских лётчиков настаивают: лишение специального права управления самолётом, ведущее к ограничению права на труд, может производиться только в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, два года подряд Росавиация аннулирует пилотские свидетельства российских лётчиков. Проблемы коснулись выпускников исключительно ЧелАвиа, летной школы, где лётчики проходили практику. У лётной школы оказались неправильно оформлены документы. Причем неправильно оформила и утвердила эти документы именно Росавиация. При этом все лётчики подтверждают, что качество преподавания в этой лётной школе — одно из лучших в стране.