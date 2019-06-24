Вашингтон, 24 июня, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп признался, что не готов проиграть выборы президента США в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Дональд Трамп

«Для меня было бы проще сказать: «О да!». Но нет, наверное, я не готов проиграть. Я не люблю проигрывать», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня, президент США Дональд Трамп объявил о своих намерениях выдвинуться на второй срок на президентских выборах 2020 года. За первый день после заявления о начале избирательной кампании он собрал около $25 млн пожертвований.