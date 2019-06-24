США пытаются сдержать РФ, одновременно провоцируя её: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Флаг России не будет спущен над Курилами;
- Футболисты из Грузии вышли в майках с антироссийскими лозунгами;
- МИД России ответил президенту Грузии;
- Пентагон пытается сдерживать Россию в Арктике;
- У берегов Крыма обнаружены разведывательные самолеты США.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1618.