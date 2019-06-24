Биробиджан, 24 июня, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Работникам Теплоозёрского цементного завода, счета которого были арестованы Генпрокуратурой, заработную плату будут выдавать на основании судебных приказов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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К такому решению пришли стороны совещания, прошедшего при губернаторе Еврейской области Александре Левинтале. Также прокурор области Заурбек Джанхотов заявил, что направит в Генпрокуратуру информацию о негативных последствиях ареста счётов предприятия, способных привести к остановке производства и социальному взрыву.

Решение арестовать счета Теплоозёрского цементного завода, входящего в холдинг «Востокцемент», было принято судом по требованию Генеральной прокуратуры, инициировавшей гражданское дело по взысканию 3,2 млрд рублей с участников процесса над бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым. Примечательно, что в исковых требованиях Генпрокуратуры Теплоозёрский цемзавод в число ответчиков по гражданскому делу не включен, и как отмечают специалисты, требование арестовать счета является в таком случае незаконным.

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Как сообщало ИА REGNUM, арест счетов Теплоозёрского цементного завода, на котором трудится 850 человек, поставило под угрозу само существование цементного завода и фактически лишает средств к существованию большую часть трудоспособного населения посёлка, где практически все работают на этом заводе. Ситуация грозит социальным взрывом, тем более, что территория Еврейской автономии по своим экономическим показателям является худшей на Дальнем Востоке.