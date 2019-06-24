Владивосток, 24 июня, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Стоянка катеров в приморском поселке Посьет подверглась нападению вооруженных бандитов, один человек в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Банда

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В Хасанском районе Приморья в посёлке Посьет на катерной стоянке, находящейся буквально в сотне метров от расквартированного там пограничного отряда ФСБ, среди бела дня бандиты в масках и с оружием в руках учинили погром, который завершился расстрелом хозяина стоянки. В итоге, как сообщают местные паблики, раненый в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, а на самой стоянке был разрушен домик и разбиты две автомашины — легковая и грузовик.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что нападавших было не менее восьми человек, они приехали на территорию базы на двух джипах — Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero, были в масках и во время погрома особо не спешили, уверенные в своей безнаказанности — обстоятельно разгромили машины и строение. После расстрела хозяина не спеша сели в машины и уехали.

По словам источника в правоохранительных органах Приморья, занимающегося организованной преступностью, скорее всего, в данном случае речь идёт о переделе сфер влияния в «трепанговом» бизнесе между тремя этническими криминальными группировками, в настоящее время осевшими в Хасанском районе и на фоне бездействия со стороны правоохранительных структур позволяющими себе подобный беспредел. В частности, не далее месяца назад одна из этих группировок устроила перестрелку и избиение людей прямо на улицах посёлка Славянка, являющегося центром Хасанского района.

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По словам бывшего сотрудника природоохранной инспекции «Тигр», «трепанговый» бизнес в Хасанском районе стал развиваться с середины 90-х годов после того, как были налажены поставки трепанга за границу. Бизнес, не подконтрольный государству, сразу привлёк к себе внимание криминала и фактически стал экономической основой для нескольких криминальных группировок, которые занимались организацией вылова трепанга и его доставкой заграничным покупателям.

«Разборки между группировками шли чуть ли не ежедневно. Не обходилось и без трупов — такой был накал криминальной борьбы. В те годы, как минимум до середины 2000-х годов в этот бизнес были вовлечены практически все правоохранительные структуры. О степени вовлечённости правоохранителей в криминальный оборот может рассказать тот факт, что сушеного трепанга — основной продукт переработки — из района вывозили на личных машинах лица, обладающие статусом неприкосновенности. Разумеется, эти машины не досматривались на постах ГАИ. За последние годы что-то я не слышал о громких разоблачениях, что может говорить только о сохранении симбиоза криминала и правоохранителей в Хасанском районе», — рассказал бывший инспектор.

Ситуация в Хасанском районе во многом напоминает события, происходившие в станице Кущевской, где бездействие правоохранительных органов привело к страшной трагедии. Ранее жители Хасанского района неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями на факты вымогательств, угроз и насилия со стороны представителей этнических ОПГ, действующих в районе, но полиция оказывалась глуха к таким заявлениям, а заявители впоследствии страдали от повторных действий бандитов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Славянка оперативным подразделением ФСБ пресечена деятельность подпольного цеха по переработке трепанга. Местный житель вываривал и сушил морского обитателя в промышленных масштабах, и только сушеного трепанга у него было изъято более 50 килограмм.