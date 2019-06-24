Амстердам, 24 июня, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Рейтинг самых гостеприимных стран мира, по мнению их жителей, представил портал Booking.com. Наиболее гостеприимной страной, согласно рейтингу, стал Таиланд.

YashiWong В Таиланде

Согласно данным портала, около 85% жителей Таиланда считают свою страну самой гостеприимной в мире. Второе место в рейтинге заняла Индонезия — ее считают наиболее дружелюбной для туристов около 83% местных жителей. Третью и четвертую строчки рейтинга разделили между собой Мексика и Тайвань — их считают гостеприимными 77% жителей. Замыкает пятерку лидеров Индия с 75%.

Исследование проводилось среди 21 500 респондентов по всему миру, в опросе также участвовали 1000 жителей России. В ходе опроса участникам предлагалось сравнить гостеприимство на родине с опытом, полученным в ходе заграничных поездок.