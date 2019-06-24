Казань, 24 июня, 2019, 03:24 — ИА Регнум. В Татарии после вмешательства прокуратуры частично зарплату получили почти 160 работников предприятия «Спецподводтрубопроводстрой». Задолженность образовалась за февраль-апрель 2019 года и превышала 15 млн рублей. На сегодня выплачено более 12 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка, проведённая прокуратурой Советского района города Казани, выявила, что в ООО «Спецподводтрубопроводстрой» 159 работникам с февраля по апрель не выплачивалась зарплата. Долг на момент проверки превысил 15 млн рублей. Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»), внеся представление. На сегодня долг выплачен частично — в размере свыше 12 млн рублей.

В едином госреестре юрлиц в Казани зарегистрировано лишь одно юрлицо с таким названием. ООО «Спецподводтрубопроводстрой» учреждено 9 июня 2011 года, уставный капитал — 20 тыс. рублей. Директор — Ильшат Садреев, а единственный владелец — Екатерина Колесова.

По данным базы арбитражных судов, в 2014 года предприниматель с Сахалина обращалась с иском о банкротстве компании. Из-за недочётов он был оставлен без движения, а после их неустранения в срок заявление вернули истцу.

Основной вид деятельности ООО — подготовка строительной площадки.