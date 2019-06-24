Москва, 24 июня, 2019, 03:14 — ИА Регнум. В правительстве РФ готовы сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях, заявил журналистам заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По словам чиновника, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не подразумевает автоматического прекращения транзита по действующим газотранспортным системам, и в случае выполнения ряда условий Украина может сохранить транзит российского газа.

«Для того, чтобы это произошло, — заявил Приходько, — необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу».

Все находящиеся на текущий момент судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» должны быть справедливо урегулированы, подчеркнул Приходько.

Ранее в нефтегазовой компании «Укртрансгаз» заявили о рекордно низком количестве газа, содержащегося в подземных хранилищах Украины. Имеющиеся объемы не только значительно меньше месячной потребности в топливе, но и не в состоянии обеспечить работу самой газотранспортной системы.