Москва, 24 июня, 2019, 02:40 — ИА Регнум. На третьем транспортном кольце (ТТК) на севере Москвы столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один человек, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

ДТП

Сообщается, что три автомобиля столкнулись в районе дома № 5 по улице Нижняя Масловка. В результате ДТП пострадал один человек, ему потребовалась медицинская помощь. Подробности и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM 22 июня на Новорязанском шоссе в Подмосковье произошло сразу три ДТП, в которых столкнулись в общей сложности 13 автомобилей. В первой аварии столкнулись не менее восьми машин, включая микроавтобус и три грузовых автомобиля. На расстоянии около 200 метров от первого ДТП столкнулись еще два легковых автомобиля. Далее произошло столкновение еще трех «легковушек».