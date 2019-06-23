Вашингтон, 24 июня, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Соединенным Штатам удастся возобновить переговоры с Северной Кореей. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами, сообщает пресс-служба американского госдепа.

Флаги США и КНДР

«Я надеюсь на это, мы работаем над этим вопросом со времен саммита в Ханое. Мы считаем, что уже хорошо продвинулись по этому вопросу», — заявил он.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты готовы начать диалог и будут готовиться к переговорам тогда, когда КНДР выразит готовность к рабочим встречам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня президент США Дональд Трамп получил «прекрасное письмо» от лидера КНДР Ким Чен Ына. После прочтения письма американский президент выразил надежду на «что-то позитивное» между двумя странами. Позднее Ким Чен Ын получил письмо и от Трампа с «интересным содержанием».