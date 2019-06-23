Исламабад, 24 июня, 2019, 01:53 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли в результате аварии в северо-западной части Пакистана, сообщает 24 июня агентство Xinhua со ссылкой на источник в полиции.

Joonas Lyytinen Река Инд

Как стало известно, туристический автобус с 21 пассажиром в салоне следовал по холмистой местности, а затем упал в реку. Во время падения семерым удалось выбраться из автобуса, все они выжили, получив лишь легкие ранения.

Остальные 14 человек упали в реку и были сметены бурным течением Инда.

Спасательным отрядам удалось обнаружить тела девяти жертв аварии. О судьбе еще пяти человек до сих пор ничего не известно.

По данным полицейских, причиной ДТП стало плохое состояние дороги и безответственное вождение.