Тихвин, Ленинградская область, 24 июня, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Столкновение двух легковых автомобилей с тяжелыми последствиями произошло поздно вечером 23 июня в Тихвинском районе Ленинградской области. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей, еще одна женщина погибла.

21.мвд.рф ДТП

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 22:30 мск на 432 километре автодороги Вологда — Новая Ладога водитель автомобиля KIA Ceed совершил столкновение с Renault Duster.

В дорожной аварии водитель и пассажирка автомобиля KIA получили травмы средней степени тяжести. В Renault водитель и трое его пассажиров получили тяжёлые травмы. Среди них — женщина и две девочки, 2005 и 2013 годов рождения.

Еще одна пассажирка автомобиля «Рено» — женщина на вид 50 лет — скончалась на месте автокатастрофы.

По факту ДТП проводится проверка.