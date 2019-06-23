Махачкала, 24 июня, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Критические показатели температуры ожидаются в Республике Дагестан в понедельник, 24 июня, сообщает региональное управление МЧС.

Жара

Согласно прогнозу синоптиков, в предгорных и горных районах Дагестана дневные температуры поднимутся до 40 градусов, в низменных районах — до 42.

Из-за сильной жары в отдельных районах республики сохранится 5 класс пожароопасности.

МЧС рекомендует не находиться в течение длительного времени под воздействием солнечных лучей, во избежание солнечных ожогов, не пренебрегать головным убором и своевременно пополнять потребность организма в воде. При этом следует воздержаться от алкогольных напитков, повышающих общую нагрузку на организм.