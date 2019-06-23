Москва, 24 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Роспотребнадзор запретил купание на московском пляже Левобережный, в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Gennady Grachev Купаться запрещено

«Установлено, что по результатам проведенных лабораторных исследований, вода в купальной зоне пляж Левобережный не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.

Балансодержателя зоны отдыха обязали установить знаки о запрете купания, пока пробы воды не достигнут нормальных показателей.

Напомним, проведенные проверки других московских зон отдыха не выявили нарушений санитарных требований и ограничения на купания в них не введены. В частности, к ним относятся Мещерское, озеро Чёрное, озеро Школьное, Тропарево, Северный бор-2 и Северный бор-3.