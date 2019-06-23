Афины , 23 июня, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Легковой автомобиль, которым управляла женщина, въехал в группу велосипедистов в Греции. Об этом сообщает местный портал kozan. gr со ссылкой на свои источники.

Jean Housen Скорая помощь. Греция

ДТП произошло 23 июня на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо получили различные травмы.

«Автомобиль… въехал в группу велосипедистов», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: ДТП на Южном Урале: четыре ребёнка травмированы

А также: В Дагестане в результате ДТП пострадали 11 человек