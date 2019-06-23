Вашингтон, 23 июня, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В американском штате Индиана в баре произошла стрельба. ЧП произошло сегодня, 23 июня, в городе Саутбенд. Об этом говорится сообщении полиции города на странице в соцсети Twitter.

BenjaminNelan Стрельба

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще около 10 пострадали.

«Один человек погиб, множество других получили ранения», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня на западе американского штата Пенсильвания у ночного клуба произошла перестрелка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

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