Санкт-Петербург, 23 июня, 2019, 23:06 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Петербурга набрал обороты праздник выпускников «Алые паруса». На главной сцене праздника идет концерт, в котором принимают участие популярные у молодежной аудитории исполнители. Их встречают аплодисментами и приветственными криками.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция «Алых парусов»

Как передает корреспондент ИА REGNUM, громкая энергичная музыка и лучи прожекторов «заряжают» танцующую толпу. Площадь буквально пропитана энергией и праздничной атмосферой, передающейся каждому гостю со сцены. На площади, по предварительным данным, собрались более 80 тыс. человек.

В эти минуты на Дворцовой выступает Владимир Пресняков. До него уже выступили Маркус Рива, #2Маши, Зара, рэпер Кравц и другие.

Перед началом праздника с приветствием к выпускникам обратились врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров. Глава города дал символический старт постройке корабля «Алых парусов».

Самые предусмотрительные выпускники пришли на Дворцовую площадь заранее и оказались вблизи сцены. Другие же немного опоздали к началу, стоя в длинной очереди, растянувшейся по всему Адмиралтейскому проспекту.

Безопасность участников и гостей «Алых парусов» обеспечивает полиция, равномерно распределённая по всей толпе.

Самое ожидаемое событие праздника — пиротехническое шоу, которое, по словам организаторов, станет самым масштабным за последние годы. Оно начнется после полуночи.