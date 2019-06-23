Казань, 23 июня, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Во время реставрационных работ собора Казанской иконы Божией Матери в Казани археологи обнаружили фрагмент старинной мощеной площади. Об этом 20 июня сообщил бригадир реставрационных работ в нижнем храме собора Валерий Косушкин в интервью ИА «Татар-информ».

Алексеев Игорь Евгеньевич Фрагменты фундамента разрушенного собора Казанской иконы Божией Матери

Реставраторы и археологи предполагают, что возможно брусчатая площадь окружала собор еще до его уничтожения, на рубеже XIX—XX веков. Теперь перед специалистами стоит задача полностью обследовать территорию монастыря и решить, каким образом можно сохранить брусчатку. На данный момент выдвигают несколько вариантов, либо засыпать мощенный участок площади землей, предварительно укрепив и защитив его, либо подготовить необходимые условия для экспозиционного показа.

Напомним, закладка первого камня главного православного храма Казани состоялась 30 мая 1798 года, в 1930-е годы собор Казанской иконы Божией Матери был взорван, а на его месте построена киностудия татарского отделения «Восток-кино». В начале двух тысячных годов было принято решение воссоздать историческую территорию монастыря за счет добровольных пожертвований.