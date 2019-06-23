Москва, 23 июня, 2019, 22:34 — ИА Регнум. 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 23 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Александр Маркин Домодедово

Так, по состоянию на 22:32 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 14 рейсов, ещё шесть отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны девять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны девять рейсов, еще два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях пока не сообщаются.