Вашингтон, 23 июня, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Фанат ретро-консолей Merso X выложил в сеть бесплатный платформер (игра, в которой персонаж передвигается по платформам для завершения уровня) Teenage Mutant Ninja Turtles: Rescue-Palooza! Об этом 23 июня сообщил портал DSOGaming.

YouTube: merso10 TMNT Rescue-Palooza

Игра дает возможность всем поклонникам 8-битных и 16-битных приставок вспомнить, как можно проходить уровни вдвоем или даже вчетвером, забыв о времени. Геймерам доступны 60 различных персонажей, 17 уровней (+ 4 бонусных) и классическая 8-битная музыка.

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Напомним, Merso X в 2014 году выпустил подобную игру, выполненную в ретро-стиле — Power Rangers: Beats of Power. В своей работе он использует «движок» (базовая программа игры) OpenBOR. Страница автора на портале Patreon сообщает, что он уже выпустил четыре таких игры, ещё три сейчас находятся в разработке.