Москва, 23 июня, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Первые два Московские центральные диаметры (МЦД) будут сданы к концу 2019 — началу 2020 года. Об этом 23 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Mos.ru Наземное метро

«Выстроен конкретный график запуска диаметров, составлен график работ, финансирования, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Определились источники финансирования, уже ведутся конкретные работы по платформам, станциям, пересадочным узлам».

Сергей Собянин так же добавил, что первые два объекта наземного метро обеспечат жителей столицы и Подмосковья комфортным транспортом, так как соединят различные направления Московской железной дороги.

Напомним, что первые два направления МЦД (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) были выбраны с учетом интенсивности пассажирского потока и близостью к станциям метро и МЦК. В планах запустить еще несколько диаметров: Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово.