Санкт-Петербург, 23 июня, 2019, 22:01 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга в 22:00 мск 23 июня началось самое масштабное событие года — праздник выпускников «Алые паруса». На нем ожидается несколько десятков тысяч гостей и не менее 1,5 млн зрителей. Впервые за многие годы роль главного символа праздника исполнит российский парусный корабль — бриг «Россия». В финале праздника обещано рекордное по продолжительности музыкальное светопиротехническое шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция «Алых парусов»

«Алые паруса» впервые прошли в Ленинграде в июне 1968 года. С 1979 года традиция была прервана, а возобновлена уже в Санкт-Петербурге, в 2005 году, усилиями Акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала». Праздник «Алые паруса» в 2017 году признан лучшим городским событием Европы по версии премии «Best European Event Award».

Как сообщили организаторы, в этом году на «Алые паруса» приглашены более 33 тысяч петербургских школьников и выпускников средних профессиональных учебных и военных учреждений, а также восемь тысяч лучших выпускников из 35 регионов страны. Каждый выпускник школы может пригласить с собой одного гостя. Таким образом, на Дворцовой площади, где находится главная сцена праздника, соберутся более 80 тысяч человек.

Сценарий праздника в этом году построен вокруг увлекательной истории России разных эпох. Среди них, разумеется, будет и время Петра I, основателя Санкт-Петербурга и российского флота. А «машиной времени» для выпускников и гостей станет сцена на Дворцовой площади, которая будет превращаться в «корабль».

Вести праздничное шоу будут Иван Ургант и Дарья Александрова, ожидается участие Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Владимира Преснякова, Зары и других популярных исполнителей.

Финалом праздника станет светопиротехническое представление и появление в акватории Невы парусника под алыми парусами. Традиция в этот раз будет с огромным элементом новизны: впервые в истории праздника главную роль сыграет бриг «Россия». До этого девять лет подряд эта роль доставалась шведскому бригу «Tre Kronor».

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия»

Как отметили организаторы, внешний вид двухмачтового брига «Россия» привели в соответствие с галиотом из повести Александра Грина «Алые паруса». На корабле — 18 парусов из алой материи общей площадью 900 квадратных метров, которые будут подсвечивать палубные прожекторы.

Дарья Драй ИА REGNUM Троицкий мост и бриг «Россия»

Для новой программы светопиротехнического шоу увеличено число башен для пиротехники, изменена их конструкция, приготовлены к запуску новые пиротехнические изделия с необычными эффектами. Салют из 50 тысяч залпов продлится почти 22 минуты.

Прямую трансляцию праздника ведет «Пятый канал».

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция «Алых парусов»

Добавим, что Петербургский метрополитен в ночь на 24 июня будет работать без перерыва.