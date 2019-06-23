Москва, 23 июня, 2019, 21:49 — ИА Регнум. На саммите «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке не планируется проведение встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В графике (проведение встречи лидеров РФ и Украины) нет», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский сообщил, что подготовку встречи главы Украины Владимир Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным ведёт команда украинского лидера.

По словам народного избранника, подготовка необходима для того, чтобы после встречи лидеров двух стран были «конкретные результаты».

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