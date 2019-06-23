Москва, 23 июня, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Со следующей недели в Москве ожидаются грозы с дождями и прохладная погода. Об этом 23 июня сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Местами [синоптики] прогнозировали кратковременные дожди, возможны гроза и порывистый ветер, — прокомментировала ситуацию главный специалист Гидрометцентра. — Будет отмечаться общее понижение температурного фона до нормы и даже немного ниже нормы — [синоптики] прогнозируют максимальную температуру плюс 18−23 градусов, ночью — плюс 9−14 градусов».

Изменение погодных условий связано с перемещением воздушных масс с севера, именно они принесут в столичный регион понижение температуры воздуха, кратковременные дожди, вероятные грозы и порывистый ветер.

Напомним, аномально жаркая погода без существенных осадков стояла в Москве на прошлой неделе, температура воздуха в столице превышала отметку плюс 30 градусов.