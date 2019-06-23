Шанхай, Китай, 23 июня, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Китайская компания Zhaoxin Semiconductor объявила о том, что она начала массовое производство процессора Zhaoxin KX-6000, производительность которого соответствует Core i5−7400 от Intel. Об этом 22 июня сообщил портал TechQuila.

ColiN00B Процессор

Процессор выполнен на базе техпроцесса 16-нм, он имеет восемь ядер, 8 Мб кэш-памяти, а его тактовая частота составляет 3 ГГц. Zhaoxin KX-6000 может работать с модулями оперативной памяти DDR4−3200 МГц.

Читайте также: Nokia разработала новый материал для батарей аккумуляторов

Напомним, Zhaoxin Semiconductor объявила о своих планах производства этого процессора в сентябре 2018 года. Компания является совместным предприятием тайваньской Via Technologies и правительства Шанхая.