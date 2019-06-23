Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Кристиан Бэйл может воссоединиться с режиссером и сценаристом Скоттом Купером в рамках проекта предстоящего фильма «Вальгалла». Об этом 22 июня сообщил портал Dark Horizons.

Siebbi Кристиан Бэйл

В качестве продюсера картины для Netflix выступит Джон Лешер («Бёрдмен», «Ярость», «Недруги»). Инсайдеры сообщили, что одну из ролей в будущем фильме может исполнить Джоэл Эдгертон («Подарок», «Стёртая личность»). Стоит отметить, что представители актёра пока что отрицают эти слухи.

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Напомним, Кристиан Бэйл, Скотт Купер и Джон Лешер вместе работали над драматическим вестерном «Недруги», премьера которого состоялась в сентябре 2017 года. Картина участвовала в номинациях «Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер» и «Лучшая женская роль» премии «Сатурн».