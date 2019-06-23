Лондон, 23 июня, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II «в ужасе» от количества дворцовых крыс покинула Букингемский дворец. Об этом 22 июня сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Thamsanqa Khethe Букингемский дворец

Персонал дворца вызвал службу по дезинфекции, так как своими силами справиться с грызунами они уже не состоянии. Представитель Британской ассоциации по борьбе с вредителями сообщил, что крысы становятся все более невосприимчивыми к яду.

Напомним, бесконтрольное увеличение популяции мышей и крыс в Лондоне давно стало его насущной проблемой. Ее связывают с большим количеством старинных построек. Так, главная резиденция королевы была построена в 1703 году.