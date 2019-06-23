Северск, Томская область, 23 июня, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Гимназист города Северск, расположенного в Томской области, Александр Путин набрал по всем трем дисциплинам ЕГЭ максимально возможное количество баллов. Об этом 23 июня сообщила директор общеобразовательного учреждения Ирина Мирошникова РИА Томск.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Однофамилец президента России набрал 300 баллов по русскому языку, математике и физике.

« Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант », — заявила директор гимназии, которую заканчивает Путин, Ирина Мирошникова.

По ее словам, ученик был всегда отличником и несмотря на его фамилию, никогда этим «не щеголял». В будущем гимназист планирует поступать в Московский физико-технический институт.