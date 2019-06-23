Прага, 23 июня, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В Праге около 250 тысяч человек вышли с призывами к отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции страны Марии Бенешовой. Об этом 23 июня сообщает Чешское радио.

Martin2035 Демонстрация в Праге

Организаторы акции называют ее самой многочисленной за последние несколько десятилетий в стране. Протесты вызваны обвинениями должностных лиц в растрате субсидий ЕС.

Ранее, со своей стороны премьер-министр Чехии заявлял о том, что он не планирует уходить в отставку. Его позицию поддержал президент страны Милош Земан. По его словам, он не снимет премьер-министра с поста, даже если в отношении его будут выдвинуты официальные обвинения.

Напомним, 21 июня в расположении журналистов оказался доклад Европейской комиссии, согласно которому премьер-министр Чехии обязан вернуть 17,5 млн евро брюссельских субсидий.