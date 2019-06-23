Москва, 23 июня, 2019, 19:49 — ИА Регнум. В митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, который был согласован с властями города, принимают участие около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Голунов

«В мероприятии принимают участие около 1,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня сотрудник СМИ Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, но позже был освобожден в связи с недоказанностью участия в преступлении.

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