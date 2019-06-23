Вашингтон, 23 июня, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который в конце июня 2019 года посетит саммит «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке, с нетерпением ждёт встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом, как передает RT, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом Путиным», — заявил Болтон.

Ранее глава США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что он встретится в конце июня в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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