Тула, 23 июня, 2019, 16:33 — ИА Регнум. На этой неделе все российские регионы и их руководители были сосредоточены на «Прямой линии с Владимиром Путиным». В целом, все прошло в более или менее позитивном ключе, но некоторые сигналы глава государства все-таки подал субъектам РФ. Тульскую область, что называется, «не задело». Однако в регионе есть что вспомнить за прошедшие семь дней. Подробности — в обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Не просто точка на карте

Москва. Заседание правительственной комиссии по региональному развитию в России. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин докладывает о социально-экономическом развитии моногородов. Таких в области пять (рабочий поселок Первомайский, Алексин, Белев, Ефремов, Суворов). Руководитель региона выразил мысль о том, что эти территории «не просто точки на карте».

«Это территории, требующие наиболее внимательного подхода. Одна из ключевых задач нашего правительства — направить в них поток инвестиций и средств. Создать рабочие места за пределами градообразующего предприятия. И мы решаем ее системно», — сказал Дюмин.

Города Алексин и Ефремов имеют статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

А пока губернатор Тульской области докладывал в Москве о развитии моногородов, в Ефремове открылось первое производство. Инвестиционный проект реализовала «Мясная компания «Астра». Предприятие активно работает на рынке экспорта и поможет региону решать задачи национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Инвестор Каан Эрдем поблагодарил главу Тульской области и правительство региона за поддержку компании. Общий объём инвестиций составил 140 млн рублей. Он также подчеркнул, что в этом году планируется приступить к строительству второй очереди предприятия.

«Не ищите оправданий»

В сети появился ролик, главным героем которого стал тульский губернатор Алексей Дюмин. На этот раз руководитель региона предстал перед населением в летнем спортивном образе, взявшись за хоккейную клюшку. Несмотря на то, что по хоккейному амплуа Дюмин вратарь, удары по воротам он наносит с завидной точностью. Глава области подал хороший пример и адресовал гражданам свой месседж.

«Лето — хорошая пора. Каникулы, отпуска. Не забывайте про спорт. Дружите, любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Не ищите оправданий, выходите во двор», — призвал Дюмин.

Туляки и оценили призыв губернатора.

«Так-то правильно вообще говорит, заниматься стоит. Хотя бы легким. Те же пробежки в парке — не так сложно и времени много не занимают», — написали местные жители.

Хоккей в Туле любят и планируют вернуть ему былую славу. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как развивают детско-юношеский хоккей в регионе. Сюда входит и строительство ледовых арен, и теоретическая и практическая подготовка тренерского состава.

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Халатность главы

Главе Богородицкого района Тульской области придется отвечать по уголовному делу о гибели шестилетнего ребенка. Вадиму Игонину предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Сам чиновник, согласно сообщениям портала Myslo, комментировать расследование дела не стал. Однако криминалисты нашли причинно-следственные связи в гибели мальчика и действиях районной администрации.

Шестилетний ребенок погиб 17 мая 2018 года после того, как на него упал бетонный забор. Из материалов дела следует, что именно в этот день забор сняли с кадастрового учета «как сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества».

Известно, что в день трагедии компания детей отправилась собирать майских жуков. Шестилетний мальчик вместе со старшим братом стояли рядом с бетонным ограждением, через отверстие наблюдая за друзьями. В один момент «аварийная» плита начала накреняться. Дети пытались удержать ее, но сил не хватило. Забор упал мальчику на голову.

Обрушившуюся часть изъяли для экспертизы. Специалисты установили, что одна из секций находится в недопустимом состоянии, остальные — в аварийном и ограниченно работоспособном. А земельный участок, на котором был построен забор, находился на балансе СПК «Пламя», но после ликвидации предприятия в 2007 году участок перешел в государственную собственность до разграничения.

Экспансия «Росатома» в тульском направлении

Госкорпорация «Росатом» намерена сотрудничать с тульскими предприятиями. Генеральный директор холдинга Алексей Лихачев приехал в регион с официальным визитом и отметил, что выполнение задач в сферах выполнения гособоронзаказа и атомной энергетики было бы невозможно без взаимодействия с Тульской областью.

«Росатом» планирует реализовать в регионе проект «Композиты без границ» (соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме). В скором времени область обретет предприятия по выпуску продукции из композитных материалов, которая будет конкурентоспособной, в том числе и в экспорте. Для корпорации важно расширение работы по подготовке кадров, в этом направлении налажено взаимодействие с ТулГу.

«Наши промышленные предприятия предлагают свои изделия для нужд корпорации — начиная с поставок электроприводов и изделий из молибдена, хрома, вольфрама, никеля и заканчивая форменной обувью для сотрудников. Важный вектор нашего сотрудничества — инновационные разработки, — сказал губернатор Алексей Дюмин. — В рамках рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность» ему уделяется серьезное внимание. Сейчас активно идет формирование приоритетных технологических направлений для поддержки и продвижения инноваций».

Отметим, что госкопрорация уже использует продукцию «Тулаэлектропривода», «Тяжпромарматуры». Руководство региона намерено с легкой руки «Росатома» расширить перечень производств, разработок и кадров. По словам Дюмина, в дальнейшем сотрудничество должно быть более системным.