Полтава, Украина, 23 июня, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате падения самолёта Ан-2 на Украине. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

Zajcsik Ан-2

ЧП произошло в Полтавской области возле села Млины. Самолёт Ан-2, принадлежащий, по предварительной информации, одной из агрофирм, перед падением осуществлял обработку полей.

После падения самолёт загорелся. К счастью, пилот и бортинженер, находившиеся на борту воздушного судна, успели вовремя выпрыгнуть из него. Люди получили телесные повреждения, они были переданы в руки врачей для оказания медицинской помощи.

В настоящее время на месте авиапроисшествия работают сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 11 человек в результате крушения двухмоторного самолёта в американском штате Гавайи. Причины падения воздушного судна выясняются.