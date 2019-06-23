Милан, Италия, 23 июня, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» и мадридская команда «Атлетико» намереваются приобрести в свой состав нападающего клуба «Лилль» из Кот-д'Ивуара Николя Пепе, сообщает 23 июня L'Equipe.

Losc.fr Николай Пепе

По данным источника, обе команды уже предложили руководству «Лилля» по 90 млн евро за трансфер 24-летнего футболиста. При этом «Интер» первоначально предлагал только 60 млн, однако позднее увеличил эту сумму.

Сам Пепе ранее заявлял, что он бы хотел продолжить свою карьеру в испанском чемпионате.

Отметим, в минувшем сезоне Николя Пепе сыграл за «Лилль» в 38 матчах и отметился в них 22 голами и 14 результативными передачами. Также он стал вторым в списке лучших бомбардиров Европы, уступив форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе 11 голов.