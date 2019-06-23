Москва, 23 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с Сабантуем — ежегодным татарским и башкирским народным праздником окончания весенних полевых работ. Об этом 23 июня сообщается на сайте Президента России.

Дарья Драй ИА REGNUM Башкирский национальный танец во время Сабантуя

«Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия», — говорится в поздравительном обращении главы государства.

Президент отметил, что «как и столетия назад», Сабантуй и сегодня объединяет людей разных национальностей во многих регионах страны. Особенно подчеркнув значение праздника в Татарии, которая стала центром всех торжеств, где «царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения».

Напомним, истоки праздника Сабантуй восходят своими корнями в глубокую древность и связаны, в первую очередь, с аграрным культом. Первое упоминание и описание праздника датируется 921 годом, когда арабский путешественник Ибн Фадлан проездом из Багдада посетил Булгар (ныне город в Татарии).