Вашингтон, 23 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global. Об этом сообщает TechCrunch.

OnInnovation Билл Гейтс

Основатель Microsoft объяснил, что в сфере программного обеспечения сформировалось несколько рынков, функционирующих по принципу «победитель получает всё». Одним из таких рынков стали операционные системы для мобильных устройств.

«Вы знаете, самая большая ошибка, которая произошла по причине моего неумелого руководства, это та, из-за которой Microsoft не стала тем, чем является Android, то есть стандартной мобильной платформой, отличной от Apple. А ведь для Microsoft было бы естественным стать победителем на этом рынке… Итак, есть место ровно для одной операционной системы, не принадлежащей Apple, и сколько это стоит? 400 миллиардов долларов, которые достались компании Google, а не Microsoft», — рассказал Билл Гейтс.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Microsoft объявила, что выпуск обновлений для операционной системы Windows 10 Mobile будет прекращён в декабре 2019 года. Таким образом, компания отказалась от планов по развитию собственной операционной системы для мобильных устройств.