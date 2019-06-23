В Новгородской области установлен карантин из-за чумы свиней
Деревня Мойка, Новгородская область, 23 июня, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В связи с выявлением очага африканской чуме свиней (АЧС) в деревне Мойка Батецкого района Новгородской области установлен карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, карантинные мероприятия продлятся до 12 июля.
Мероприятия направлены на недопущение выноса вируса АЧС из очага в другие свиноводческие хозяйства региона и районы области.
«Комитет ветеринарии Новгородской области рекомендует жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 10 км от деревни Мойка, строго соблюдать в своих хозяйствах ветеринарно-санитарные правила», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.
Напомним, двое заражённых животных выявлены 21 июня в одном из личных подсобных хозяйств деревни Мойка.