Деревня Мойка, Новгородская область, 23 июня, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В связи с выявлением очага африканской чуме свиней (АЧС) в деревне Мойка Батецкого района Новгородской области установлен карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, карантинные мероприятия продлятся до 12 июля.

Цитата из х∕ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

Мероприятия направлены на недопущение выноса вируса АЧС из очага в другие свиноводческие хозяйства региона и районы области.

«Комитет ветеринарии Новгородской области рекомендует жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 10 км от деревни Мойка, строго соблюдать в своих хозяйствах ветеринарно-санитарные правила», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Напомним, двое заражённых животных выявлены 21 июня в одном из личных подсобных хозяйств деревни Мойка.