Аддис-Абеба, 23 июня, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В Эфиопии неизвестный стрелял в начальника штаба армии в то время, как тот пытался сорвать попытку переворота в провинции Амхара. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

По словам премьер-министра Эфиопии на данный момент точно не известно, был ли начальник штаба армии убит или только ранен в результатет нападения. Ахмед отметил, что стреляли в начальника штаба армии близкие к нему люди.

Также он отметил, что в ходе неудавшейся попытки переворота в провинции Амхара были убиты несколько человек. Также есть раненные. СМИ в провинции Амхара утверждают, что начальник штаба армии был убит.