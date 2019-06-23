Москва, 23 июня, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» заключил новые соглашения с несколькими своими игроками, информирует 23 июня пресс-служба клуба.

(сс) Валерий Дед РЖД Арена клуба Локомотив

Новые контракты с «Локомотивом» подписали хавбеки Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев, вратарь Антон Коченков и защитник Борис Ротенберг.

Сроки действия контрактов и их условия не сообщаются.

Отметим, Владислав Игнатьев играет за «железнодорожников» с 2016 года, и за это время принял участие в 142 матчах, в которых забил 12 голов. Александр Коломейцев пришел в клуб в 2015 году и за это время сыграл за него в 88 матчах, в которых он забил 6 голов. Антон Коченков перешел в «Локомотив» в 2015 году и за это время сыграл в 12 встречах команды. Борис Ротенберг находится в составе «железнодорожников» с 2015 года и сыграл за них в 17 матчах.