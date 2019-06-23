Вашингтон, 23 июня, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Американская компания Apple начала внутреннее тестирование платёжного сервиса на основе виртуальной банковской карты Apple Card. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом тестирования.

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Платёжный сервис Apple представляет собой виртуальную кредитную карту, которая привязывается к смартфону iPhone. Обработкой платежей и обслуживанием клиентов занимается банк Goldman Sachs Group Inc. Также в Apple планируют выпустить физические версии этих карт.

По данным издания, Apple и Goldman Sachs Group запустили масштабное внутреннее тестирование платёжной системы, в котором принимают участие несколько десятков тысяч сотрудников компаний. Платёжный сервис реализован через приложение Wallet и поддерживается на устройствах под управлением операционной системы iOS версий 12.4 и 13.

Отмечается, что тестовые версии карт поддерживают возможность оплаты счетов, снятия со счёта и зачисления на счёт наличных, а также управление банковскими счетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Apple представила платёжный сервис Apple Card. В компании планируют заинтересовать пользователей с помощью бонусной программы, реализованной в виде кешбэка.